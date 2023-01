Dinamarquesa Eurowind inaugura a primeira central solar em Portugal e tem mais projetos na calha

O nome não deixa margem para dúvidas: a Eurowind nasceu como um negócio eólico. Mas entretanto a empresa dinamarquesa apontou baterias às centrais solares, que já são mais de metade da carteira de projetos do grupo. E Portugal faz parte da estratégia da Eurowind, que esta terça-feira irá inaugurar em Alenquer a central solar de Triana, o seu primeiro projeto fotovoltaico a ver a luz do dia no mercado português. A empresa está a desenvolver vários projetos de média dimensão, mas também tem centrais solares de larga escala em carteira, avança ao Expresso o diretor-geral da Eurowind para o sul da Europa, Pedro Gomes Pereira.

