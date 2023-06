Governo quer fomentar o uso eficiente da água na agricultura

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a resolução que define orientações e recomendações relativas à ‘Estratégia para o Regadio 2030’ e ao ‘Livro Branco do Regadio Público’.

Desta forma, “o Governo prossegue a sua prioridade de aumento da criação de valor no setor agrícola e de reforço da capacidade competitiva, ao mesmo tempo que aposta na promoção de uma agricultura e territórios rurais mais resilientes e melhor adaptados ao contexto das alterações climáticas”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Ao Expresso, o Ministério da Agricultura explica ainda que, com a resolução hoje aprovada, “pretende-se fomentar o uso eficiente da água, a criação de zonas regadas através do armazenamento de água e a modernização do regadio”.