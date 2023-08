Rublo segue estável um dia após subida das taxas de juro na Rússia

O rublo seguia estável esta quarta-feira, 16 de agosto, um dia após a subida da taxa de juro de referência do Banco Central da Rússia, preocupado com o aumento da inflação e a desvalorização da moeda nacional.

Na Bolsa de Moscovo, às 11:28 locais (9h28 em Lisboa), eram necessários 96,9 rublos para obter um dólar e 106 rublos para um euro, taxas que se mantinham estáveis desde a abertura das operações.

A decisão do banco central de subir as taxas de juro de 8,5% para 12% já tinha tranquilizado os mercados na terça-feira, depois da agitação dos dias anteriores.

Na segunda-feira, o rublo continuou em queda, uma situação que se mantinha há várias semanas, negociando a mais de 100 rublos por um dólar e 110 por um euro, no nível mais baixo desde março de 2022, quando a moeda russa afundou na sequência da invasão da Ucrânia.

Numa nota publicada esta quarta-feira, analistas do Alfa Bank, citados pela AFP, consideraram, no entanto, que "é pouco provável que a mudança na taxa de juro tenha uma influência duradoura na cotação do rublo", tendo em vista os volumes "limitados" atualmente negociados no mercado cambial na Rússia.

A próxima reunião do banco central russo está prevista para 15 de setembro.