Agitação nos mercados: bolsas europeias com maior queda desde crise de março, juros com forte subida

Sinais de crise nos mercados financeiros. Na Europa, esta quinta-feira foi a pior sessão bolsista desde a curta crise financeira de março. No mercado da dívida pública, os juros registaram subidas significativas. No caso das Obrigações portuguesas a 10 anos foi a segunda maior subida do ano depois do aumento a 20 de janeiro

No mercado accionista, O índice Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas na zona euro) caiu 2,9%, a terceira maior queda do ano, depois das perdas acima de 3% registadas a 13 e 15 de março aquando da curta crise de alguns bancos norte-americanos e do colapso do Crédit Suisse na Europa.

Os juros para os títulos portugueses aumentaram esta quinta-feira 16 pontos-base, fechando em 3,36%, a segunda maior subida do ano. Para os títulos alemães foi a quinta pior sessão do ano: aumentaram 14 pontos-base, encerrando a sessão em 2,62%.

Paris com maior queda na Europa

O índice francês CAC 40 destacou-se com uma quebra de 3,1%, acima das perdas registadas em Frankfurt (-2,6%), Milão (-2,5%), Londres (-2,2) e Madrid (-2,1%).

A bolsa de Lisboa ficou entre as praças com quebras menos elevadas. O PSI perdeu 1,4 e PSI geral caiu 1,7%. As bolsas de Atenas, Copenhaga, Varsóvia e Zagrebe registaram quebras menores que Lisboa.

Na Ásia, as principais bolsas fecharam no vermelho, com destaque para Hong Kong, cujo índice Hang Seng perdeu 3%.

Em Nova Iorque, as bolsas ainda não encerraram. Os índices estão a cair perto de 1%.