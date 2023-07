Dívida portuguesa deverá no final do ano alcançar risco inferior ao da Áustria, Bélgica, Finlândia e França

O juros de referência para a dívida pública portuguesa subiram ligeiramente em junho, mas continuaram abaixo dos registados para outras dez economias periféricas do euro. No prazo a 10 anos, os juros das Obrigações do Tesouro português passaram de 3,018% no final de maio para 3,112% no final de junho no mercado secundário da dívida, onde os investidores transacionam os títulos. No entanto, em termos do primeiro semestre do ano, desceram de 3,6% no final de 2022 para os níveis atuais mais próximos de 3%. Esta redução permitiu ao prémio de risco da dívida portuguesa cair de mais de 100 pontos-base (um spread superior a 1 ponto percentual) para 72 pontos-base no final de junho.