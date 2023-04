Supervisor do mercado que investiga infrações da TAP nunca aplicou coimas acima de €2 milhões

A TAP é o alvo de um novo processo de contraordenação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o supervisor do mercado de capitais que tem de assegurar que as informações transmitidas aos investidores são verdadeiras e completas. As infrações têm uma moldura sancionatória com coimas de até 5 milhões de euros, segundo a legislação, mas a tradição da autoridade é de maior benevolência.