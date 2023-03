Jerónimo Martins encabeça perdas em dia 'vermelho' no PSI

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta quarta-feira no ‘vermelho’, com uma desvalorização de 0,63%, para 5830,95 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o PSI (que esta semana contou com o regresso da Ibersol), apenas quatro terminaram o dia em baixa, sendo que a Sonae liderou os ganhos, ao avançar 1,49%, para 0,987 euros por ação.

No ‘vermelho’ ficaram, então, 12 cotadas, sendo que é a dona do Pingo Doce, Jerónimo Martins, que encabeça as perdas do dia, ao cair 2,27%, para 20,7 euros por ação. A queda da retalhista dá-se no mesmo dia em que divulga os seus resultados (apenas após o fecho do mercado) e um dia após ter anunciado de que iria dar um prémio aos seus trabalhadores (equivalente a 750 euros em Portugal).

Além da retalhista, os outros quatro ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI) também encerraram em baixa: a EDP perdeu 1%, para 4,755 euros por ação, a Galp caiu 0,64%, para 10,115 euros, o BCP registou uma desvalorização de 0,81%, para 0,195 euros, e a EDP Renováveis deslizou 0,13%, para 19,91 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também terminaram o dia no ‘vermelho’ (à exceção de Madrid). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou cerca de 0,15%.