Empresa norte-americana de jogos GameStop apresenta primeiro lucro trimestral desde 2021

Desde 2021 que a GameStop não apresentava um lucro trimestral. No quarto trimestre do ano fiscal da empresa, com fim a 28 de janeiro de 2023, a retalhista norte-americana de jogos reportou um lucro de 48,2 milhões de dólares, quando há um ano tinha reportado um prejuízo de 147,5 milhões de dólares, de acordo com as contas da empresa, anunciadas na terça-feira.

O lucro, que surpreendeu os analistas, foi originado por uma redução dos custos de 16% no trimestre em questão e pelo investimento nas plataformas digitais, numa tentativa de fazer a empresa depender menos das lojas físicas, segundo a Reuters.

As receitas no trimestre em questão alcançaram os 2,23 mil milhões de dólares, face a 2,25 mil milhões de dólares no trimestre homólogo.

A GameStop esteve no olho do furacão no início de 2021, quando um grupo de investidores da plataforma Reddit resolveu apostar na subida do preço de cotadas cujo modelo de negócio estava em dificuldades, defendendo-as de outros investidores, que apostavam na queda dos títulos.



Para arruinar os ataques de grandes investidores com posições curtas - isto é, a apostar na queda do preço destas ações - os participantes do fórum “r/wallstreetbets” compraram ações destas empresas em massa, provocando um aumento do valor da ação da GameStop em mais de 1000% num curto espaço de tempo e obrigando os fundos apostadores a assumir perdas substanciais.