PSI desperta em alta com BCP a disparar 4%

O PSI abriu a sessão desta terça-feira, 21 de março, em alta, acompanhando a tendência das bolsas europeias. O principal índice da bolsa de Lisboa subia, pouco depois da abertura, 1,39% para os 5849,52 pontos, com 11 cotadas em alta, três em baixa, e uma, a REN, inalterada nos 2,54 euros.

O Stoxx 600, índice de referência para o continente europeu, negociava em alta de 1,24% num dia em que as principais capitais financeiras europeias cotavam com ganhos substanciais. Paris, Londres e Frankfurt avançavam 1,42%, 1,25%, e 1,33%, respetivamente, no rescaldo do turbulento fim de semana no sector bancário europeu, que resultou na compra do Credit Suisse pelo UBS.

O BCP beneficiava do otimismo, acima das restantes cotadas, subindo 4,08% para os 0,20 euros: seguido da Altri (+3,41% para os 4,79 euros); da Galp Energia (+2,74% para os 10,20 euros); e da Sonae (+2,53% para os 0,97 euros).



No segundo dia do regresso ao PSI, a Ibersol era a cotada mais penalizada no arranque da sessão, recuando 1,51% para os 6,52 euros.