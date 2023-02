Dívida pública: Portugal deverá ter no final deste ano o risco mais baixo entre as economias periféricas da zona euro

Os investidores na dívida pública vão continuar a considerar Portugal a economia periférica do euro com menos risco em 2023. As projeções do portal financeiro World Government Bonds apontam para um juro na dívida portuguesa a 10 anos de 4,9% em dezembro próximo face a 4,1% da dívida alemã, que serve de referência. O que significa que o spread, o prémio de risco exigido pelos investidores para comprar dívida pública portuguesa, cai dos atuais 94 para 80 pontos-base (0,8 pontos percentuais). A diferença face ao financiamento da dívida alemã é a mais baixa entre uma dezena de economias periféricas da zona euro.

