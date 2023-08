Grupo Jerónimo Martins já exporta para 40 mercados através da cadeia Recheio

O grupo Jerónimo Martins está a exportar marcas próprias da cadeia Recheio, como a Amanhecer, e também marcas da indústria nacional para 40 mercados nos cinco continentes através do seu negócio de cash & carry. Com 40 lojas, três plataformas de distribuição logística e 2275 trabalhadores, o líder do mercado português de distribuição alimentar para o retalho “viu oportunidades de levar as suas e outras marcas portuguesas para outros países. Começámos nos PALOP [países africanos de língua oficial portuguesa], mas avançámos para mais mercados, onde somos intermediários na venda para operadores locais”, diz ao Expresso Vanessa Silva, diretora de marketing do grupo Recheio.