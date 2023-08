Auchan: o que vai mudar na distribuição em Portugal depois da compra do Minipreço

Os franceses da Auchan acabam de reforçar a sua presença em Portugal com a compra da operação do grupo Dia, que inclui 489 lojas da insígnia Minipreço, por 155 milhões de euros. O negócio tem impacto direto no ranking da distribuição alimentar em Portugal, onde a Auchan fica, agora, bem posicionada para ocupar o quarto lugar, logo atrás da Modelo Continente (Sonae), do Pingo Doce (Jerónimo Martins) e do Lidl.