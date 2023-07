“O bom desempenho de vendas permitiu diluir o aumento dos custos”, diz o grupo sobre a performance da sua insígnia no mercado nacional, num semestre em que abriu seis novas lojas, encerrou uma e remodelou 20.

O comunicado da Jerónimo Martins refere que “paralelamente ao investimento na intensificação da dinâmica promocional e na política de preços baixos”, a insígnia “está a acelerar o programa de remodelações com vista a implementar o seu conceito de loja alimentar para o futuro” com o objetivo de remodelar até 60 lojas e inaugurar 10 novas localizações até ao fim do ano.

No Recheio, “a tirar partido do dinamismo no canal HoReCa”, as vendas atingiram 632 milhões de euros no semestre (+23,2%), o Ebitda foi de 32 milhões de euros (+ 35,4%), a margem recuperou para os níveis anteriores à pandemia, fixando-se nos 5,1%, e, diz o grupo, a cadeia “vai continuar a investir no reforço do seu posicionamento competitivo no canal HoReCa e também no retalho tradicional, designadamente através da expansão da rede Amanhecer, que já integra mais de 500 parceiros”.