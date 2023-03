Cabaz de alimentos com IVA 0% é oficial: conheça os 44 produtos

Esta segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, anunciou a lista final de produtos, com IVA zero nos próximos seis meses. São 600 milhões de euros de receita fiscal e apoios aos produtores, de que o Estado prescinde nesta medida, de acordo com uma estimativa do Governo.

Para evitar o que aconteceu em Espanha, que anunciou uma medida semelhante em dezembro que não se repercutiu nos preços, o Governo negociou com os produtores, que têm na Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) o seu maior representante; e com a grande distribuição, através da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

A colaboração de ambas é encarada como essencial para que se possa repercutir a diminuição do IVA no preço pago pelo consumidor.



São 44 bens alimentares essenciais que beneficiarão de IVA zero, a saber:

Cereais e derivados, tubérculos:

Pão

Batata

Massa

Arroz

Hortícolas:

Cebola

Tomate

Couve-flor

Alface

Brócolos

Cenoura

Curgete

Alho francês

Abóbora

Grelos

Couve portuguesa

Espinafres

Nabo

Frutas:

Maçã

Banana

Laranja

Pera

Melão

Leguminosas:

Feijão vermelho

Feijão frade

Grão-de-bico

Ervilhas

Laticínios:

Leite de vaca

Iogurtes

Queijo

Carne, pescado e ovos:

Carne de porco

Frango

Carne de peru

Carne de vaca

Bacalhau

Sardinha

Pescada

Carapau

Atum em conserva

Dourada

Cavala

Ovos de galinha

Gorduras e óleos: