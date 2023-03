Preço do cabaz alimentar essencial subiu 27% face ao início de 2022. Margens brutas chegam a superar os 50%

O preço do cabaz de bens alimentares essenciais aumentou 27% entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2023, passando de 74,90 euros para 96,44 em 14 meses. O cálculo foi feito com base na monitorização de preços mensal feita pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que sublinha, nas suas conclusões, que os aumentos, depois de alguma estabilidade entre junho e setembro, aceleraram a partir do último trimestre do ano passado.

Outra das conclusões da ASAE desta análise de preços ao longo dos últimos meses foi que, no ano passado, o retalho alimentar teve uma margem de lucro bruta - isto é, a diferença entre o preço de venda e o custo de produção, sem incluir impostos - superior a 50% em alguns bens alimentares essenciais como a cebola. Em produtos como ovos, laranjas, cenouras, e febras de porco, a margem bruta média de 2022 ficou entre os 40% e os 50%. Nas conservas de atum, azeite e couve coração, a margem bruta média foi de 30-40%; e no açúcar branco, óleo alimentar, e peixes como dourada a margem bruta detetada foicou, em média, entre os 20% e os 30%.



A monitorização dos preços pela ASAE no retalho mostra um grande diferencial as margens brutas de lucro entre janeiro e dezembro de 2022 em produtos consumidos por praticamente todas as famílias como o quilo de açúcar branco, que fechou o ano com uma margem bruta média de 23% quando doze meses antes esta era de 7%.



O litro de leite UHT meio gordo passou de uma margem de lucro bruta de 9% em janeiro para 18% em dezembro; no quilo de maçã golden as retalhistas passaram de ter uma margem bruta negativa de 2% em janeiro para 16% doze meses depois. A margem bruta média do quilo de robalo fresco nacional, por sua vez, cresceu de 2% para 7% num ano.