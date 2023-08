Negócios imobiliários: "Há muito mais permutas de casas por obras de arte do que por criptomoedas"

Portugal tem sido apresentado como um dos países do mundo onde há mais negócios imobiliários disponíveis em criptoativos. Estudos como o da plataforma de compra e venda de moedas ForexSuggest colocam Portugal no 3.º lugar da lista de países com mais propriedades disponíveis para aquisições com “cripto”, superado apenas por Espanha e Tailândia, nos 1.º e 2.º lugares, respetivamente. Páginas especializadas como a Crypto Real Estate - na qual o estudo se baseou - e a portuguesa Cryptohouses sugerem que há um filão a explorar junto deste novo tipo de comprador.

Contudo, até agora, a montanha parece ter parido um rato: “O tema da relevância do universo de criptoativos é muito significativo e transformador de uma série de sistemas. Agora no que toca a associar esse tema ao imobiliário eu diria o seguinte: a minha opinião é que roça o ridículo. Há muito mais permutas de casas por obras de arte em Portugal do que por criptomoedas”, diz ao Expresso Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).