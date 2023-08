A Bitcoin prepara-se para fechar a semana a perder mais de 10%. Uma forte desvalorização que colocou o preço do primeiro criptoativo perto dos 26.400 dólares (cerca de 24.300 euros ao câmbio atual) nesta sexta-feira, 18 de agosto. As interpretações dos analistas para esta queda tão pronunciada são múltiplas, e uma delas envolve a SpaceX, o negócio aeroespacial do magnata Elon Musk.