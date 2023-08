Binance: o mundo já não está aos pés de CZ

Terá sido de volta de um jogo de póquer que Changpeng Zhao, mais conhecido entre os pares pela iniciais CZ, e atual líder da maior plataforma de compra e venda de criptomoedas do mundo, ouviu falar pela primeira vez do bitcoin e da sua promessa. Era até aí um informático ambicioso que deixara para trás uma carreira nos EUA e no Japão para fundar em Xangai, em 2005, a Fusion Systems, que desenvolvia soluções informáticas para plataformas de trading.

Leria mais tarde o influente “white paper” do bitcoin — o documento inaugural da criptoeconomia com a base da (e os argumentos para a) criação do primeiro criptoativo — iria em 2013 a uma conferência em Las Vegas, sobre este sector emergente, para satisfazer a curiosidade. Conheceria aí personalidades diversas como um dos fundadores da criptomoeda ethereum, Vitalik Buterin, e outra pessoa que identifica apenas como “um tipo influente” que lhe transferiu 500 dólares em tokens do criptoativo ripple, à laia de formação sobre como funcionava todo o protocolo, contou Zhao ao “The New York Times” numa entrevista publicada em 2021. Vendeu a casa que tinha em Xangai, comprou bitcoins, e enveredou na indústria.