Adeus pássaro azul: Musk muda símbolo do Twitter para cão da criptomoeda Dogecoin

Elon Musk trocou, esta segunda-feira, o logotipo do Twitter. O famoso pássaro azul deu lugar ao cão que é o símbolo da criptomoeda Dogecoin. O dono do Twitter diz que apenas seguiu uma sugestão recebida na rede social em março do ano passado, ainda antes de ter comprado o Twitter.

A mudança do logotipo fez com que o valor da criptomoeda disparasse quase 30% na segunda-feira, para 0,094 euros, estando agora (12h55 de Lisboa) a negociar nos 0,092 euros. No seu perfil do Twitter, o bilionário partilhou o antigo comentário de um seguidor. “Apenas compra o Twitter e muda o logo do pássaro para o do doge”, lê-se no comentário.