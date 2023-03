Criptoativos: Bitcoin e Ether fecham fevereiro com ganhos mornos, reguladores andaram hiperativos

Fevereiro foi um mês de cautela entre os investidores nos principais criptoativos. A Bitcoin entra em março com sensivelmente o mesmo valor que tinha no início do mês de fevereiro, perto de 23,7 mil dólares (22,4 mil euros). Em meados do segundo mês do ano, rondou no seu máximo os 24,8 mil dólares (23,4 mil euros), de acordo com dados do Google Finance.

A Ethereum cotava nos 1660 dólares (1565 euros) no primeiro dia do mês de março, também estável face aos valores de início de fevereiro, a rondar os 1640 dólares (1547 euros) por token. Feitas as contas, a valorização mensal rondou os 0,1% na Bitcoin e superou os 1% no caso da Ether.

Mesmo assim, são ganhos ligeiros em comparação com os que os dois ativos digitais registam desde o início do ano: a Bitcoin valorizou-se 43% desde 1 de janeiro, ao passo que a Ether cresceu 38% face à cotação de início de ano.

Este desempenho sem grande brilho dos dois maiores criptoativos em valor de tokens (moedas) em circulação aconteceu num mês em que as autoridades norte-americanas continuaram a ser particularmente ativas em acusações, multas e processos junto das empresas do setor.