"Fan tokens" com resultados diferentes: FC Porto triplica cotação face ao valor de emissão, FPF cai quase metade

Os tokens (criptoativos equivalentes a “moedas” privadas) de clubes desportivos foram uma moda no sistema dos criptoativos. Uma forma dos clubes angariarem dinheiro a troco de “fichas” digitais, comercializáveis no mercado secundário, que poderiam ser usadas como dinheiro em bens e serviços das próprias agremiações.



Apesar das declarações de interesse nos últimos anos, hoje só o FC Porto e a Federação Portuguesa de Futebol já emitiram as suas “criptos”, antes da queda generalizada das cotações dos criptoativos em 2022. O SL Benfica já anunciou que está a preparar o lançamento do seu fan token, mas está já com atrasos de vários meses face ao objetivo inicial de tê-los a circular no verão de 2022.

