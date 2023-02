Reguladores norte-americanos travam programa de depósitos "cripto" da plataforma Kraken

A plataforma de criptomoedas Kraken chegou a acordo com o regulador dos mercados dos valores mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, e irá suspender o programa de staking - o equivalente aos depósitos a prazo da finança tradicional através dos quais se tira rendimento de criptoativos a troco de mantê-los “bloqueados” - e pagar 30 milhões de dólares.



De acordo com o “Financial Times”, as propostas de staking da Kraken foram lançadas em 2019 e envolviam rendibilidades de até 21%. Mais de 2,7 mil milhões de dólares (cerca de 2,5 mil milhões de euros ao câmbio atual) foram aplicados por investidores em “cripto” nesta possibilidade de investimento até abril de 2022, um fluxo que representou um lucro para a Kraken de 147 milhões de dólares (137 milhões de euros).



A SEC acusou a Kraken - que não assumiu culpabilidade apesar de ter chegado a acordo - de não ter feito o registo deste programa que oferece rendibilidades muito acima das dos depósitos de ativos tradicionais, obrigatório já que o regulador considera que as propostas de staking da plataforma estão abrangidas pelas leis que regulam os valores mobiliários.

A Kraken oferecia “rendibilidades sobredimensionadas sem ligação a nenhuma realidade económica", de acordo com o diretor de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal.



A SEC disse, esta semana em comunicado, que o sector dos ativos digitais seriam um dos focos do regulador este ano, para proteger investidores e os mercados de capitais propriamente ditos, segundo o “Financial Times”. A SEC tem processado várias entidades do sector como a Genesis, a Gemini, e a Nexo por não terem feito registos de ofertas de serviços junto do regulador.



A plataforma irá suspender os serviços de staking apenas para os clientes dos Estados Unidos, continuando a oferecer essa possibilidade para o resto do mundo.