Piratas roubaram valor recorde de criptoativos em 2022

Nunca houve tantos roubos de criptoativos por piratas informáticos como em 2022. O montante total de criptoativos roubados por hackers alcançou os 3,8 mil milhões de dólares (cerca de 3,5 mil milhões de euros ao câmbio atual) no ano passado, o mais elevado de sempre, de acordo com a consultora Chainalysis. E, no que se refere à nacionalidade dos piratas, os hackers norte-coreanos foram os grandes atacantes, tendo roubado o equivalente a 1,7 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) em 2022, quase metade do montante total.



