Vamos ter de nos habituar a níveis de dívida pública elevados, alerta o historiador económico Barry Eichengreen

Ralph Orlowski

“Os níveis de dívida pública elevados estão para ficar”, avisou Barry Eichengreen, professor em Berkeley, na conferência que realizou no encerramento do simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos, no sábado. Atualmente 39 países pobres estão sobreendividados ou em risco disso. Em 2028, metade do G20 ainda registará dívida acima de 70% do PIB e cinco membros da atual zona euro estarão com endividamento acima de 100% do PIB