Lagarde já emagreceu em 10% o BCE e os juros da dívida pública não subiram

O balanço do Banco Central Europeu (BCE) reduziu-se em 790 mil milhões de euros desde o final do ano passado até 4 de agosto, segundo o primeiro relatório semanal de agosto publicado esta semana. Ao todo, o emagrecimento representa 10% do valor do balanço no final do ano passado.

Contudo, a dieta imposta por Christine Lagarde não provocou uma subida nos juros da dívida pública na zona euro este ano, como sublinha o Boletim Económico do BCE publicado esta quinta-feira. Pelo contrário, no prazo de referência, os juros médios a 10 anos do conjunto da dívida pública da área do euro (ponderados pelo peso no PIB dos respetivos emissores) desceram de 3,39% no final de dezembro passado para 3,27% a 9 de agosto. No caso das obrigações do Tesouro português naquele prazo, recuaram de 3,59% para 3,22%.

O impacto do endurecimento da política monetária está todo a ser sentido pelas empresas e famílias.