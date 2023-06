IGCP realiza esta quarta-feira operação de troca de títulos de dívida pública

O Estado português vai efetuar uma oferta de troca de dívida esta quarta-feira, 28 de junho, adiando o reembolso de um conjunto de obrigações para 2032 e 2052, anunciou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

O IGCP vai ao mercado comprar três linhas de Obrigações do Tesouro (OT): uma, com maturidade a 15 de outubro de 2025 e um juro de 2,875%; outra a vencer a 21 de julho de 2026 com um cupão de 2,875%; e a terceira com maturidade a 14 de abril de 2027 e com um juro de 4,125%.

Em troca, o IGCP vai vender duas linhas de OT. Uma com maturidade a 16 de julho de 2032 e com um juro de 1,65%; e outra a vencer a 12 de abril de 2052 e com cupão de 1%.

O IGCP realizara uma operação de troca no passado dia 10 de maio, dia em que vendeu OT com maturidade em 2032 e 2042 em troca de dívida de longo-prazo, nas mãos dos investidores, com vencimento a 2024 e 2027.

A agência procedeu igualmente a duas operações de recompra de dívida pública de longo-prazo em 2023, no início e no fim de março, abrangendo linhas de OT com maturidades em 2023 e 2024.