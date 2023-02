IGCP recompra duas linhas de Obrigações do Tesouro com maturidade em 2023 e 2024

O Estado português vai proceder na quarta-feira, 1 de março, a um leilão de recompra de duas linhas de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades em 2023 e 2024, anunciou esta terça-feira, 28 de fevereiro, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

As linhas que vão ser alvo de recompra são a OT com maturidade a 25 de outubro de 2023, com um cupão de 4,95%; e a OT com maturidade a 15 de fevereiro de 2024, com um cupão de 5,65%.

De acordo com o programa de financiamento do IGCP para 2023, as recompras estão enquadradas numa estratégia de “gestão do risco de refinanciamento”, que “implicará que as operações de financiamento a realizar evitarão a criação de excessivas concentrações temporais de amortizações”.

A mais recente operação efetuada pelo IGCP foi a emissão de 750 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro a 3 e 11 meses, no dia 15 de fevereiro, com juros acentuadamente mais altos face às emissões comparáveis anteriores.