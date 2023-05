Dívida pública: OCDE alerta para deterioração das condições de mercado

A OCDE alertou esta segunda-feira, num relatório, que as condições de mercado se deterioraram com o aperto da liquidez nos mercados dos títulos soberanos, aconselhando a utilização de uma variedade de ferramentas para apoiar a liquidez.

Num relatório sobre a evolução do endividamento soberano, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) explica que, além do aumento dos custos de financiamento, verificou-se "uma deterioração nas condições de mercado e de liquidez".

"Os principais fatores citados para esse declínio foram a incerteza macroeconómica, desenvolvimentos da política monetária, riscos geopolíticos e deterioração do sentimento do investidor", apontam.

A OCDE assinala que a reversão dos programas de compra de ativos dos bancos centrais também pode pressionar os mercados de diversas formas, o que considera que "pode aumentar os custos para os participantes do mercado e, consequentemente, os rendimentos, embora os efeitos exatos dependam do ritmo e da magnitude do aperto".

Assim, reitera "a importância de os gestores de dívida usarem uma variedade de ferramentas para apoiar a liquidez", inclusive através de comunicação aprimorada com o mercado, utilizando títulos existentes e recompras.

A OCDE dá ainda nota de que as necessidades de financiamento dos países e os níveis de dívida continuam mais elevados face ao período pré-pandemia, recordando que as respostas orçamentais à crise da covid-19 levaram a níveis recorde de emissão de dívida nos países da organização.

A OCDE prevê que os níveis de empréstimos subam 6% em 2023, para 12,9 biliões de dólares.

"Este aumento está amplamente confinado aos países mais afetados pela guerra de agressão da Rússia contra Ucrânia", indica.

Da mesma forma, as necessidades líquidas de financiamento para a área da OCDE, que representam exposições adicionais no mercado, continuaram a diminuir em 2022 desde os picos da pandemia - de 7,4 biliões de dólares em 2020 para dois biliões em 2022 -, mas estima-se que aumentem ligeiramente para 2,3 biliões de dólares em 2023.