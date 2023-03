Conselho das Finanças Públicas diz ser errada a ideia de que fundos aplicados na TAP são irrecuperáveis

Encarar os empréstimos feitos à TAP como irrecuperáveis, uma ideia que se cimentou junto da opinião pública, é uma ideia errada. E mais tendo em conta o facto de, em outros países que também resgataram companhias aéreas durante a pandemia, ter havido restituição de fundos investidos ao erário público, disse Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), no Parlamento, esta quarta-feira, 29 de março.

No Parlamento a requerimento da Iniciativa Liberal (IL), respondendo a questões sobre gestão das empresas públicas, a presidente do CFP lamentou o que diz ser a ideia generalizada de que é inevitável o Estado não recuperar os fundos aplicados na TAP.

“Considero um aspeto muito crítico o que vemos em relação à TAP (…). Verificamos que a ideia que passou junto da opinião pública é que esses valores de recapitalização que têm sido feitos praticamente poderiam ser considerados como dados a fundo perdido", disse, respondendo ao deputado da IL, João Cotrim de Figueiredo.

“Num contexto da plausível privatização da companhia (…) ficamos com a ideia de que o Estado nunca mais vai recuperar o esforço financeiro”, criticou. “Creio que a ideia deveria ser outra”, defendeu.



O que “contrasta com o que aconteceu com outras companhias aéreas que tiveram uma situação complicada durante a pandemia e que foram fortemente apoiadas pelos estados durante a pandemia, mas logo que a situação de lucro voltou tiveram a preocupação de reembolsar o Estado”, esclareceu.

A TAP foi alvo de um plano de reestruturação total que implicou a aplicação de 3200 milhões de euros em dinheiros públicos na transportadora aérea desde 2020, no âmbito do acordo com a Comissão Europeia. Uma crise espoletada pela pandemia da covid-19, com início em 2020, que parou a aviação global e obrigou ao resgate e reestruturação de companhias aéreas em todo o mundo.

Este esforço financeiro na transportadora aérea, recordou Costa Cabral, “teve um custo de oportunidade, porque o que foi alocado à TAP poderia ter sido alocado” a outras áreas, acrescentou.

Mais à frente na audição, em resposta a questões do deputado do PCP Duarte Alves sobre as consequências de não recapitalizar a TAP - com o parlamentar a sublinhar o possível impacto de uma falência no esforço financeiro da Segurança Social - Nazaré da Costa Cabral considerou que a decisão do Governo em 2020, uma “opção estratégica” do Executivo, terá “jogado com o impacto da pandemia”, numa altura de resgates generalizados na Europa de companhias aéreas.



“Mas aquilo que me parece é que a mensagem que dada por essas empresas foi um pouco diferente” à transmitida em Portugal em relação ao futuro desses fundos, ressalvou, acrescentando que companhias aéreas como a Lufthansa restituíram fundos ao estado, neste caso o estado alemão.

“Na TAP o discurso foi um bocadinho diferente. Isso é que eu não vejo como uma opção salutar naquilo que é o respeito pelo esforço que foi feito por todos nós”, considerou.