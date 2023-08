Mota-Engil ganha mais 945 milhões de euros em contratos mineiros em África

O grupo Mota-Engil obteve mais dois contratos de engenharia industrial no sector mineiro na África do Sul e no Senegal avaliados em cerca de 945 milhões de euros. O anúncio do grupo liderado por Carlos Mota Santos surge dois meses depois de ter sido divulgado um conjunto de adjudicações no valor de 650 milhões de euros em África, dos quais o maior contrato, de 280 milhões de euros, foi assinado com o gigante mineiro Rio Tinto na Guiné Conacri.

Na África do Sul o grupo assinou um contrato com uma subsidiária da Vedanta Zinc International, que está associado ao alargamento de âmbito de um projeto atualmente em curso naquele país.

Segundo a nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o alargamento do contrato numa mina de zinco representa a duplicação de “2,5 milhões de toneladas mensais para 5 milhões de toneladas mensais, tendo o mesmo sido prolongado até março de 2030 e o seu valor incrementado em 450 milhões de euros”.

O segundo daqueles contratos foi celebrado no Senegal com uma subsidiária do grupo Managem - conglomerado marroquino para o qual a Mota-Engil tem prestado serviços noutras geografias – e inclui, entre outros trabalhos, a instalação, operação e manutenção de instalações, infraestruturas, sistemas e equipamentos necessários à extração de ouro numa mina. “Os trabalhos têm início previsto para setembro de 2023, terão uma duração de 76 meses e ascenderão a cerca de 495 milhões de euros”, adianta a construtora.

Em África, mas no sector ferroviário, a Mota-Engil anunciou em julho a obtenção do contrato de fornecimento e financiamento de material circulante ferroviário no valor de 916 milhões de dólares (cerca de 835 milhões de euros) para a linha Kano-Maradi-Dutse, no norte da Nigéria, além de outros contratos no sector rodoviário.

Em 2022, a Mota-Engil encerrou o ano com uma carteira de encomendas recorde nos seus 75 anos de existência, ao atingir 12,6 mil milhões de euros, mais dos dobro dos 6 mil milhões registados em 2020.