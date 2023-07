Mota-Engil ganha contrato na Nigéria avaliado em 835 milhões de euros

O grupo Mota-Engil ganhou um contrato de fornecimento e financiamento de material circulante ferroviário no valor de 916 milhões de dólares (cerca de 835 milhões de euros) para a linha Kano-Maradi-Dutse, no norte da Nigéria. É o maior contrato de sempre obtido pelo grupo português na Nigéria.

O anúncio, comunicado esta segunda-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) surge duas semanas depois de o grupo liderado por Carlos Mota Santos ter divulgado um reforço da sua carteira de encomendas em África no valor de 650 milhões de euros.

“A entrega e colocação em operação do material circulante a fornecer ocorrerá ao longo dos próximos 48 meses”, lê-se no comunicado.

A linha ferroviária Kano-Maradi- Dutse é um projeto avaliado globalmente em 1,5 mil milhões de euros e e prevê a construção de uma linha com cerca de 378 quilómetros de extensão entre a cidade de Kano, no norte da Nigéria, à de Maradi, no sul do vizinho Níger. O projeto inclui ainda uma ligação entre as cidades nigerianas de Kano a Dutse.

Este projeto ferroviário arrancou no início de 2022 e deverá terminar no decorrer de 2025. Aliás, o compromisso da entrega do projeto Kano Maradi pela Mota-Engil em 2025 é referido esta segunda-feira pelo jornal nigeriano This Day.

Os outros contratos assinados recentemente neste país africano dizem respeito às concessões rodoviárias que o consórcio da AFC – Africa Finance Corporation (51%) com a Mota-Engil (49%) assinou com o Governo nigeriano. Uma é a autoestrada “Lagos – Badagry – Seme” e a outra a “Shagamu – Benin” (que ligam a maior cidade do país, Lagos, ao centro e sudoeste do país, assim como de Lagos à fronteira do Benim) com uma extensão de 79 km e 258 km, respetivamente.

Esta concessão tem a duração de 25 anos e o âmbito dos contratos de concessão prevê a conversão de duas atuais estradas em autoestradas, bem como o desenho, financiamento, construção, reabilitação, operação e manutenção das mesmas. O investimento inicial rondará os 260 milhões de dólares (cerca de 240 milhões de euros).