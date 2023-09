Propriedades rústicas valorizam com aumento de registos prediais

O aumento do número de registos prediais rústicos, que torna possível conhecer os donos dos vários terrenos, está a contribuir para a valorização das propriedades rurais, ao facilitar as transações e ao possibilitar o emparcelamento de terras.

Com a expansão a todo o país do Balcão Único do Prédio (BUPi), que faz o cadastro destes terrenos, tem aumentado o registo de propriedades rurais. Para transacionar os prédios rústicos não basta que a propriedade esteja registada nas Finanças, sendo também preciso o registo predial para confirmar a titularidade. Se o proprietário não fizer o registo do terreno até 2025, perde os direitos a favor do Estado.