Governo tem sido “grande desilusão”, diz João Vieira Lopes

O presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP) propõe um pacto fiscal, mas ao mesmo tempo manifesta pouca confiança na capacidade do Governo para dar resposta às preocupações das empresas.

A maioria absoluta tem sido “uma grande desilusão”, diz Vieira Lopes, quando questionado se o diálogo e o funcionamento na concertação social melhoraram por comparação com o período da ‘geringonça’. “Nós pensávamos que as coisas iriam evoluir de uma forma mais fluidas e não foram. Agora, como nos compete, temos de usar esta plataforma — a concertação social — independentemente de podermos estar mais otimistas ou menos otimistas, temos de lá colocar a questão” do pacto fiscal.