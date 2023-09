Governo dá empurrão às PME exportadoras rumo à sustentabilidade

Existem novas regras europeias que obrigam as empresas a reportarem, todos os anos, um relatório com informações sobre o impacto da sua atividade ao nível ambiental, social, dos direitos humanos e em termos de governação que vão impactar todo o universo empresarial português, feito sobretudo de pequenas e médias empresas (PME), em particular as exportadoras. O Governo tem, por isso, em marcha um plano para ajudar os empresários a adaptarem-se às novas exigências em articulação com as confederações patronais, associações sectoriais e câmaras de comércio.

É que as grandes empresas têm vindo a fazer essa transição e quem quiser continuar a pertencer à sua carteira de fornecedores tem também de cumprir os novos normativos. A 1 de janeiro de 2027, muitas PME europeias passam a estar obrigadas a aplicar a Diretiva 2022/2464 sobre a Comunicação de Informações sobre a Sustentabilidade das Empresas, em relação ao exercício de 2026 — o objetivo das novas regras europeias é criar o acesso público e transparente a dados fidedignos sobre as práticas de sustentabilidade das empresas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.