Sonae: Da liderança no retalho alimentar às três pegadas de unicórnio

Qual a marca de Cláudia Azevedo em pouco mais de quatro anos na presidência executiva da Sonae? “Os negócios ganharam autonomia e agilidade na resposta ao mercado”, “o crescimento acelerou”, “ficamos ligados a três unicórnios (empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares)”, vão respondendo alguns quadros do grupo.

Na verdade, desde a chegada da filha mais nova de Belmiro de Azevedo à presidência executiva da Sonae, o universo do maior empregador privado não financeiro do país viu nascer dois unicórnios entre as suas participadas: a portuguesa Feedzai e a norte-americana Artic Wolf. Mas a gestora também está diretamente ligada ao investimento feito na OutSystems, como responsável pela área de negócio das startups tecnológicas. E apesar da travessia da pandemia, os números mostram que o volume de negócios do grupo (€7,7 mil milhões) aumentou mais de 30% desde 2018, os lucros (€342 milhões) mais do que duplicaram, a dívida (€540 milhões) encolheu quase 60%.