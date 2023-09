“Quase de certeza vamos perder um ano de imposto”: Fisco prepara cobrança de IMI a antigas barragens da EDP

Está dado o primeiro passo para que a Autoridade Tributária (AT) possa avançar com a cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativo às barragens: esta semana o Serviço de Finanças de Miranda do Douro notificou a Movhera, que tem a sua sede social naquele concelho, para num prazo de 15 dias apresentar a declaração Modelo 1 do IMI (que serve para os contribuintes identificarem os prédios de que sejam proprietários), apurou o Expresso.

A cobrança de IMI é há muito esperada pela Câmara de Miranda do Douro. Contactado pelo Expresso, o vereador Vítor Bernardo diz que “a expectativa é enorme”, mas lamenta que entre a decisão de fevereiro do Governo de avaliar as barragens para cobrar IMI e a ação concreta do Fisco tenham passado quase sete meses, ameaçando parte da receita. “Quase de certeza vamos perder um ano de imposto”, refere o autarca.

