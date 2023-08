Que indicadores nos vão dizer (e quando) se os juros continuam a subir?

Após nove subidas consecutivas das taxas de juro de referência no espaço de cerca de um ano, é grande a expetativa sobre qual será a decisão do conselho do Banco Central Europeu (BCE) na próxima reunião, agendada para o próximo dia 14 de setembro. “Podemos subir ou podemos fazer uma pausa”, apontou Christine Lagarde, presidente da instituição, na conferência de imprensa onde explicou o aumento dos juros decidido em julho. E frisou que a decisão será “dependente dos dados”, tanto para setembro, como para as reuniões seguintes. Ainda assim, no final da semana passada, no simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos, Lagarde frisou que a “guerra” contra a inflação ainda “não está ganha”, apesar “dos progressos que têm sido feitos”. Com este pano de fundo, afinal, quais são os indicadores que nos vão dizer - e quando - se os juros continuam a subir? O Expresso explica-lhe em seis perguntas e respostas quais são os mais importantes e quais as últimas leituras.