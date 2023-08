Mercados à espera de Powell e Lagarde em Jackson Hole

A expectativa é alta nos mercados financeiros sobre o discurso de abertura esta sexta-feira de Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), e a intervenção ao almoço de Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), no simpósio económico que decorre em Jackson Hole no turístico Parque Nacional Grand Teton em Wyoming nos Estados Unidos.

As duas intervenções serão realizadas durante a sessão das bolsas em Nova Iorque e, no caso de Powell, ainda antes do fecho dos mercados na Europa. As revelações ou ausência delas por parte destes dois responsáveis pelos bancos centrais mais importantes do mundo (em ativos) terão impacto nos mercados.