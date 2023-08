Empresas portuguesas não desistem do teletrabalho

Em junho de 2022, o multimilionário Elon Musk baniu na Tesla o teletrabalho iniciado durante a pandemia, dizendo aos funcionários que perderiam o emprego se recusassem voltar ao trabalho presencial. Linha de atuação que replicou também no Twitter (agora X), quando adquiriu a rede social. O empresário já várias vezes justificou a decisão classificando o teletrabalho como “treta” e uma prática “moralmente errada”, vincando que não está só em causa a produtividade. Já este ano, em maio, o Centre for Cities publicou um estudo, focado na realidade londrina, manifestando preocupação precisamente com o impacto do teletrabalho na produtividade. Segundo a análise, o modelo de trabalho remoto, que perdura desde a pandemia, coloca em causa o efeito positivo da aglomeração de pessoas e negócios intensivos em conhecimento, penalizando a inovação.

Afinal o teletrabalho é bom ou mau para a produtividade? Os estudos disponíveis são ainda poucos e nenhum analisa a realidade portuguesa. Os economistas apontam prós e contras. Mas as empresas em Portugal não parecem caminhar para um regresso ao escritório. É isso que sinalizam os dados oficiais e também as 12 companhias ouvidas pelo Expresso, que apontam resultados positivos ou nulos para a produtividade e um incremento substancial na motivação e satisfação dos trabalhadores.

No segundo trimestre deste ano, cerca de 908,9 mil trabalhadores em Portugal, representando 19,3% da população empregada no país, estavam em regime de trabalho remoto (total ou parcial), segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto significa que exerceram atividade a partir de casa com recurso a instrumentos das tecnologias de informação. O número coloca o teletrabalho no país em níveis muito próximos dos registados durante a pandemia de covid-19.

