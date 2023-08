Manifesto “Portugal — uma ilha ferroviária”: seis anos de luta contra a bitola ibérica

A luta contra os investimentos ferroviários portugueses em bitola ibérica tornou-se visível há precisamente seis anos, quando, no final de julho de 2017, foi tornado público um manifesto intitulado “Portugal — uma ilha ferroviária na União Europeia”, assinado por um conjunto de 39 empresários, gestores e investigadores. No documento, enviado aos partidos com assento parlamentar e ao Presidente da República, os promotores alertavam para o que consideravam ser os riscos para a economia portuguesa caso Portugal não aproveitasse os fundos europeus para passar da bitola (distância entre carris) ibérica para a bitola europeia.

No início deste ano alguns dos promotores desse manifesto de 2017 voltaram à carga, agora tendo como alvo a discussão do Plano Ferroviário Nacional (PFN), e assinaram uma carta aberta que enviaram ao Presidente da República e à Assembleia da República em que era proposto “um debate aberto e participado sobre o PFN”, que esteve em discussão pública até 28 de fevereiro. A temática das bitolas voltou a ser um dos temas ‘quentes’ dessa carta aberta.

