‘Invasão’ espanhola nos comboios é uma questão de tempo

Depois de ter avançado para França com o lançamento, no mês passado, das ligações Barcelona-Lyon e Madrid-Marselha, a Renfe vai agora lançar-se sobre Portugal, onde neste momento apenas opera, em conjunto com a CP, na ligação entre Vigo e o Porto — depois de ter rejeitado retomar a ligação conjunta que fazia a partir de Lisboa e que foi interrompida em março de 2020 por causa da pandemia de covid-19. Desde então, Lisboa deixou de ter ligação direta a Madrid e à fronteira com França, de Irun-Hendaya, no País Basco, de onde os passageiros podiam seguir depois até Paris.

A imprensa espanhola tem dado conta do interesse da Renfe e ainda esta semana o jornal “La Información” noti­ciava que nos planos da congénere espanhola da CP está um investimento de €15 milhões na adaptação e homologação de alguns dos seus comboios, de forma a viabilizar a sua circulação nos carris portugueses.