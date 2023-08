Finanças mudam gestão da Parpública e chamam chefe do gabinete de secretário de Estado para administrador

O Ministério das Finanças mudou a gestão da Parpública, a sociedade do Estado que gere as participações em empresas públicas e que está neste momento a liderar as privatizações da TAP e da Efacec. Promoveu o vice-presidente a líder do Conselho de Administração, mas deixou de fora os três restantes gestores executivos. Um dos lugares vagos será ocupado pelo atual chefe do gabinete do secretário de Estado das Finanças.