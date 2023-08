Em dias de turbulência cambial, Rússia começa a testar rublo digital em 11 cidades

Esta terça-feira, em plena crise de desvalorização da moeda, a Rússia começará a testar o rublo digital junto da população. Serão, segundo a Reuters, cerca de 600 os cidadãos e 30 as empresas que irão poder, a partir do dia 15 de agosto, usar esta moeda digital para fazer compras e pagar serviços no país. Junta-se assim ao rol de nações que já têm CBDC (moedas digitais de banco central, central bank digital currencies em inglês) em fase avançada de teste e já implementados - ainda que com números muito modestos - entre a população.

A experiência do Banco Central da Rússia neste “rublo digital” no retalho - isto é, entre cidadãos - vai, segundo a agência, abranger 600 pessoas e 30 pontos de venda em 11 cidades do país. E visa testar esta nova forma de fazer pagamentos, permitindo a abertura de “carteiras” (contas) junto do banco central para depositar estas moedas digitais.

O banco central prevê a sua implementação total em 2025, e quer trazer mais bancos para o barco dos testes já no próximo ano. Por ora, são 13 as instituições financeiras associadas ao projeto.