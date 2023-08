Colapso do rublo destapa fraquezas da economia de Putin. Banco da Rússia reúne-se esta terça-feira

O rublo russo está em colapso. O dólar ultrapassou esta segunda-feira a barreira dos 100 rublos russos. Durante a sessão já negociou em máximos de 101,68 rublos, tendo-se valorizado 11% desde o início do mês. O euro, por seu lado, está a trocar-se perto de 111 rublos, uma apreciação de 10% desde final de julho. Também a moeda chinesa já se valorizou 8% desde início do mês. O Kremlin reagiu exigindo que o Banco Central aperte ainda mais a politica monetária. O assessor económico de Vladimir Putin diz que a Rússia precisa de um rublo forte.

O colapso do rublo russo face ao dólar e ao euro está a agitar os mercados esta segunda-feira, partilhando a atenção dos investidores com o risco de bancarrota no final do mês de um dos gigantes do imobiliário chinês, a Country Gardens Holdings.