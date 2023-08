Alemanha, a 'lanterna vermelha' das 20 maiores economias

Vinte anos depois, a Alemanha volta a ser considerada o ‘doente’ da Europa. As previsões do Fundo Monetário Internacional apresentadas em julho apontam-na inclusive como a única economia do G20 que vai registar recessão em 2023. Pior do que a Argentina, que escapa com um crescimento de 0,2%. Passa a ser a ‘lanterna vermelha’ das grandes economias.