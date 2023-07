O que é a MEO sete anos depois da venda à Altice?

Traçar uma linha vermelha com o passado e doa a quem doer. É esse o espírito no quartel-general do Grupo Altice, comandado pelo franco-israelita Patrick Drahi. Uma mensagem que se alarga à Altice Portugal, cuja presidente, Ana Figueiredo, se reuniu esta semana com os trabalhadores para apelar à tranquilidade e dizer que os negócios sob investigação interna irão ser escrutinados. E assegurar mais uma vez que as compras e os negócios com as empresas sob investigação estão suspensos.

