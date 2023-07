Exportações e importações no segundo trimestre registam a primeira queda em dois anos

As exportações e as importações de Portugal caíram no segundo trimestre, refletindo a tendência de desinflação do período, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta sexta-feira, 28 de julho.

Entre abril e junho, em termos nominais - isto é, não ajustadas à inflação - as exportações caíram 5,2%, ao passo que as importações recuaram 6,2% face ao período homólogo.



“Este decréscimo surge após um abrandamento do crescimento das transações de bens, que se verificava desde o terceiro trimestre de 2022”, detalha o INE.



Não se registavam variações negativas homólogas nas exportações desde o quarto trimestre de 2020; ao passo que as importações não caíam desde o primeiro trimestre de 2021. As quedas registadas nestes trimestres deveram-se sobretudo à crise nascida da pandemia da covid-19.

O INE recorda que nos primeiros três meses do ano as exportações aumentaram 13% e as importações cresceram 8,9%.