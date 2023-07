FMI está mais otimista e reviu em alta o crescimento mundial para 3%

O Fundo Monetário Internacional (FMI), dirigido por Kristalina Georgieva, dá esta terça-feira boas e más notícias ao divulgar as novas previsões macroeconómicas para 2023 e 2024 em relação às grandes economias.

A mais importante boa notícia que vem de Washington é que a economia mundial vai crescer este ano mais do que previsto no World Economic Outlook publicado em abril. O FMI está agora mais otimista. Em vez de 2,8%, a economia global deverá crescer 3% este ano, devido à resolução rápida da crise financeira de março, ao acordo em Washington para evitar um default pelo Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) e à dinâmica do sector dos serviços.

A pior notícia é que a Alemanha, o motor da zona euro, registará em 2023 uma recessão, sendo o único caso de contração entre as grandes economias. O Reino Unido escapa à recessão que o FMI previa em abril. O desempenho do conjunto dos 20 países da moeda única europeia vai ser metade do dos EUA.