Luís Miguel Henrique, advogado de Jorge Jesus, foi escolhido por Ronaldo para administrador não executivo da Cofina

O advogado Luís Miguel Henrique foi convidado para representar Cristiano Ronaldo na operação de compra da Cofina Media, empresa que detém a CM TV, Correio da Manhã, Record, Negócios e Sábado, entre outros meios de comunicação social. Se a proposta feita pelo conjunto de investidores onde o futebolista está incluído, e que foi dinamizada por quadros e acionistas do grupo Cofina, for para a frente, será o representante do futebolista no conselho de administração, com um cargo não executivo, segundo apurou o Expresso.