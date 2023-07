Turismo ajuda a evitar queda do PIB no segundo trimestre

A economia portuguesa sofreu um forte abrandamento no segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano, mas, com a ajuda do turismo e do consumo de bens duradouros, evitou uma contração. É esse o cenário traçado pelos economistas ouvidos pelo Expresso, em antecipação aos dados que o Instituto Nacional de Estatística (INE) deverá publicar no final de julho. Isto num contexto difícil, marcado pela subida dos juros, inflação ainda elevada, e a zona euro a arriscar uma contração em cadeia, ou seja, face aos três meses anteriores, pelo terceiro trimestre consecutivo.

Todas as projeções para a economia portuguesa no segundo trimestre colocam a variação em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) em terreno positivo ou, no mínimo, nulo. Os valores oscilam entre zero (Católica-Lisbon) e 0,3% (Santander), com o Millennium BCP a apontar para 0,1% e o BPI para 0,2%. A média sinaliza um crescimento de 0,2%, um valor muito aquém do avanço de 1,6% em cadeia nos primeiros três meses deste ano — que surpreendeu pela positiva. Quanto à variação homóloga, ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado, as projeções para o segundo trimestre oscilam entre 2,3% e 2,6%. A média corresponde a um crescimento de 2,5%, que, a confirmar-se, será o mesmo valor registado no primeiro trimestre deste ano.